Skisprung-Drama um „Gesamtweltcupsieger“ Granerud

An der Hüfte zu groß?

Der Norweger schaffte es nicht durch die Materialkontrolle nach dem Springen. Es soll „Unregelmäßigkeiten“ an seinem Material gegeben. "Sie sagen, dass der Anzug an der Hüfte etwas zu groß war, sagte Norwegens Team-Assistent Magnus Brevig zum Portal „Nettavisen“. Zuvor wurde auch der deutsche Gesamtweltcupzweite Markus Eisenbichler disqualifiziert. Wegen nicht regelkonformen Anzugs. So gewann der Japaner Ryoyu Kobayashi.