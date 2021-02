Fettner nach erstem Durchgang in Rasnov voran

Der Tiroler Manuel Fettner liegt in Rasnov nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens der Männer unerwartet in Front. Beim international durchaus gut besetzten Bewerb teilt sich der 35-Jährige am Freitag die Führung mit dem norwegischen Weltcup-Leader Halvor Egner Granerud. Fettner markierte mit 96,0 m die Höchstweite, der Pole Dawid Kubacki ist 1,0 Punkte zurück Dritter.