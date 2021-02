Einbrüche in Seniorenheimen: Bande gefasst

Ihr Modus Operandi war dabei stets derselbe: Jeweils zwei der Tatverdächtigen verschafften sich zur Mittagszeit oder am späten Nachmittag Zutritt zu den Heimen. Im Visier hatten sie in erster Linie Wohnungen in höheren Stockwerken, die nahe einem Aufzug oder einem Stiegenhaus lagen, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst am Freitag.