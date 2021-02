Robinhood-Chef leugnet Absprachen mit Hedgefonds

Im Jänner hatten sich in einem Reddit-Forum organisierte Hobby-Spekulanten bei ihrem Hochbieten der GameStop-Aktien ein Kräftemessen mit Hedgefonds geliefert, die auf einen Kursverfall wetteten und dabei hohe Verluste erlitten. Inmitten der für die Großinvestoren bedrohlichen Rally schränkte Robinhood den Handel ein, was für großen Argwohn sorgte. Dabei wurde der Handel mit den Papieren zeitweise so begrenzt, dass diese nur noch verkauft, aber nicht mehr gekauft werden konnten - wodurch der Eindruck, dass Kleinanleger gegenüber dem Wall-Street-Establishment benachteiligt werden, nur noch verstärkt wurde.