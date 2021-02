So machte Raich Norwegen-Star Kristoffersen WM-fit

Norwegens Ski-Superstar Henrik Kristoffersen steigt heute (ab 10 Uhr live im sportkrone.at-Ticker) mit dem Riesentorlauf in die Weltmeisterschaft in Cortina ein. In den letzten Wochen haben Henrik und sein von Papa Lars angeführtes Team hart gearbeitet, um die Probleme bei der Materialabstimmung (bei eisigen Bedingungen) endlich in den Griff zu bekommen. Und dabei erhielt Kristoffersen auch Hilfe von Österreichs Doppel-Olympiasieger Benjamin Raich!