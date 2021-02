„Corona-sicheres“ Hotel eröffnet in Singapur

Das Spezialhotel befindet sich in der Nähe des Flughafens Changi und begrüßt dort ab nächsten Monat seine ersten Gäste. Die Besucher werden direkt vom Airport abgeholt und ins Hotel gebracht, wo sie erstmal in eines der 150 Zimmer gebracht werden. Nach einem negativen Corona-Test dürfen sie dieses auch verlassen - während des Wartens auf das Ergebnis zeigt ein rotes Licht vor dem Zimmer an, dass sich hier ein noch ungeklärter Fall befindet.