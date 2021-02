Impfstoffe „ungleichmäßig und unfair“ verteilt

Beim Treffen der G7-Staaten - USA, Deutschland, Japan, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Italien - am Freitag sollte dieses Thema auf der Agenda stehen, forderte Guterres, wie "The Guardian" berichtete. Die Covax-Impfinitiative der Weltgesundheitsorganisation, die den Kauf und die Lieferung von Coronavirus-Impfstoffen für die ärmsten Menschen der Welt organisieren soll, hat allerdings bereits ihr eigenes Ziel verfehlt: Der Plan sah vor, dass die ärmsten und reichsten Nationen der Welt zum gleichen Zeitpunkt mit den Impfungen beginnen. Die WHO gab bekannt, dass dieses Programm im Jahr 2021 fünf Milliarden Dollar benötigt.