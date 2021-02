Egg Benedict mit English Muffin und Rotweinkuchen

Zubreitung: Für den Muffinteig löst man zuerst Germ und Zucker in der Milch auf und rührt etwa 1/3 des Mehls ein. 20 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Anschließend das restliche Mehl, Salz und Öl in den Vorteig geben und 20 Min in der Küchenmaschine kneten. Danach wird der Teig ca. 2 cm dick ausgerollt und man sticht Scheiben aus. (ca. 6cm Durchmesser, z.B. mit einem Glas). Die Teiglinge nochmals einige Minuten gehen lassen und anschließend in der Pfanne mit etwas zerlassender Butter langsam, goldbraun von beiden Seiten anbraten. Danach die Muffins im Ofen bei 170 C ca. 5 Min nachbacken.