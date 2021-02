Schwarzenegger-Sohn: Vergleiche mich nicht mit ihm

Mit Ehrgeiz zu Mega-Muckis

Der Student der Pepperdine Universität hat sich inzwischen in der „Gold‘s Gym“ - dem „Wohnzimmer“ seines Vaters - die Statur eines angehenden Bodybuilders antrainiert. Das kommt nicht von ungefähr. „Ich setze mich selbst unter Druck, nicht faul zu sein. Ich will in allem, was ich mache, Erfolg haben. Und ich stecke 100 Prozent da rein“, so Baena nicht ohne Stolz über seinen Ehrgeiz.