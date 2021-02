Koalitionskrise in Innsbruck: Neuwahl kein Tabu

Wege zur Neuwahl

Zwei Möglichkeiten gäbe es für Neuwahlen in Innsbruck: Einmal könnte der Gemeinderat mit Zwei-Drittel-Mehrheit die Selbstauflösung beschließen. Dann würde die Stadt Innsbruck vorübergehend unter Kuratel des Landes gestellt und ein Verwalter eingesetzt, der die Amtsgeschäfte in der Zwischenzeit führt. Oder aber der Bürgermeister tritt von sich aus zurück und macht damit den Weg frei für Neuwahlen. Wie in anderen Gemeinden auch müsste dann nur der Bürgermeister, nicht aber der Gemeinderat neu gewählt werden.