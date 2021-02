Friseur sichert Jobs in der Region

Während andere Friseursalons nach den wochenlangen Schließungen schwer mit den Folgen zu kämpfen haben, übernahm Alexander Rebhandl mitten in der Corona-Krise gleich zwei Standorte. Mit der erlaubten Wiedereröffnung am 8. Februar startet eine The-hairmakers-Filiale in Güssing und eine in Oberwart. In beiden Fällen konnten so Arbeitsplätze von gleich mehreren Mitarbeiterinnen gesichert werden.