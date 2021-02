Schweizer Fußball-Ligen planen für Saison-Abbruch

In Zukunft werden - vorausgesetzt es sind mindestens 18 Runden bestritten - bei ungleicher Anzahl Spiele die erzielten Punkte durch die Zahl der absolvierten Partien geteilt, um die Tabellenplätze zu verteilen. In der schriftlich durchgeführten Abstimmung sprachen sich 17 der 20 SFL-Clubs für die Änderung des Regelwerks aus, die ab sofort gültig ist. Die Mindestanzahl an Spielen von 18 Runden sollte am Mittwoch in einer Woche erreicht sein.