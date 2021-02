„War seit 20 Jahren erstmals im Fasching arbeiten“

Ein Bild, das alles über die Faschingssaison 2020/21 sagt: Der als Clown verkleidete Präsident des „Bundes Österreichischer Faschingsgilden“, Adi Mittendorfer (64), drehte am Faschingsdienstag auf dem Hauptplatz von Bad Hall ein paar Runden am Lastenrad. Weit und breit war er der einzige in Kostüm. Dort, wo sonst an diesem Tag mehr als 4000 Menschen den Narren begeistert zujubeln, sah man nur einige wenige Passanten mit Mund-Nasenschutz, die den einsamen Clown kaum beachteten. „Heuer ist eben alles anders, wir haben aber seit Oktober ohnehin nicht mehr damit gerechnet, dass ein Faschingszug stattfinden kann“, seufzte Mittendorfer, bevor er wieder heimfuhr.