Shiffrin setzt neuen US-WM-Rekord! Vonn abgehängt

Vorbei an Ligety

In der ewigen WM-Tabelle ließ sie nun die an diesem Wochenende wegen Rückenschmerzen vom Profisport zurückgetretene US-Legende Ted Ligety (5-mal Gold, unten im Bild) hinter sich. Die andere US-Sport-Ikone Bode Miller hält bei vier WM-Goldmedaillen und auch die Abfahrtsspezialistin Lindsey Vonn (zweimal Gold) hängte sie so richtig ab.