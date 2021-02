„Karawane der Menschlichkeit“ hilft direkt vor Ort

Mehr als 100.000 Euro an Spenden konnten in nur wenigen Monaten gesammelt werden. Finanziert wurden damit dringend benötigte Hilfsgüter. Das Team der „Karawane der Menschlichkeit“ transportierte diese jeweils selbst in Regionen, wie etwa auf die griechische Insel Lesbos, wo sie dringend benötigt werden.