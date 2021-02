In Klagenfurt: Afghane schlug seine Ehefrau

Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. „Als er in Begleitung der Polizei seine persönlichen Sachen in der Wohnung abholte, bedrohte er seine Frau erneut. Es sei ein Fehler gewesen sei, die Polizei zu rufen und sie werde schon sehen, was sie davon habe“, erzählt der Polizist weiter. Nach Abschluss der Erhebungen wird er wegen Verdachts der Körperverletzung und der gefährlichen Drohung der Staatsanwaltschaft angezeigt.