Eine Zeitreise durch die Geschichte des Landes

Die Thematik ist vielfältig und spannt sich von Not, Elend, politischem Streit, Auflösung als Bundesland, NS-Terror, Krieg, Besatzungszone, Eisernem Vorhang, wirtschaftlichem und sozialem Aufschwung bis hin zu neuer Lebensqualität und neuem Selbstverständnis. „Ebenso werden unter anderen auch die sprachliche, religiöse, ethnische und kulturelle Vielfalt unseres Landes beleuchtet“, schildert der Historiker. Die Arbeit an dem Buch war nicht einfach, dafür aber umso spannender. Neben Briefen, die viele Jahrhunderte die einzige Möglichkeit waren, über lange Distanzen den Kontakt aufrecht zu erhalten, hat Herbert Brettl auch Telegramme und in der moderneren Zeit Textnachrichten und Einträge in den sozialen Medien für sein Buch herangezogen und darin für den Leser aufbereitet.