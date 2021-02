Frau bekommt Baby bei minus 15 Grad im Freien

Die Stadt Nürnberg teilte mit, das Jugendamt sei im Rahmen seines Schutzauftrags aktiv und in engem Kontakt mit dem Sozialdienst der Klinik, in der sich Mutter und Kind befänden. Das Baby werde vom Jugendamt in Obhut genommen. Dann müsse die familiäre Situation geklärt werden. Die Stadt wies darauf hin, dass in Nürnberg mehrere Einrichtungen existierten, in denen geschützte Mutter-Kind-Räume bereitstünden. „Wir sind mit der Mutter im Gespräch. Es gibt auf jeden Fall Angebote“, erklärte eine Sprecherin des Amtes gegenüber RTL.