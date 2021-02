Der Papst, Romed Baumann und das Taufketterl

Das Oberhaupt der katholischen Kirche, das damals geduldig und freundlich jedem einzelnen der gar nicht so wenigen Besucher die Hand schüttelte, tat es wirklich. Und der heute 35-jährige Tiroler war außer sich vor lauter Freude. Dennoch waren auch Sorgen auf seiner Stirn zu sehen. Aus sportlichen Gründen. Weil es nicht so gelaufen war, wie er selbst und auch viele andere es sich vom einst als Jahrhundert-Talent gehandelten Burschen aus Hochfilzen erwartet hatten. Seine Befürchtungen waren nicht unbegründet. Die Erfolge blieben weiterhin aus. Ja selbst Top-Platzierungen. Und so verlor er auch das Vertrauen der Verantwortlichen, flog nach der Saison aus allen Kadern des Ski-Verbandes.