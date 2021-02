Vanessa Herzog bei WM über 500 Meter nur Fünfte

„Schade, denn in dem Rennen war viel drinnen. Das Eis war nicht superschnell und Rang fünf ist bei einer WM kein Drama, aber ich bin irrsinnig enttäuscht, da ich unbedingt eine Medaille wollte“, erklärte Österreichs Aushängeschild nach ihrem Lauf. Herzog war gut in das Rennen gestartet und einige Zeit auch vor Fatkulina gelegen. „Der Start war super, der schnellste meiner Karriere überhaupt“, analysierte die Wahl-Kärntnerin. Auch die Gegengerade absolvierte sie noch gut, ehe ihr in der Schlusskurve ein gravierender Fehler unterlief.