Venier hat‘s „versaut“ und verpasst Abfahrt

Mirjam Puchner, Christine Scheyer, Ramona Siebenhofer und Fixstarterin Tamara Tippler werden Österreich bei der alpinen Ski-WM in Cortina in der Damen-Abfahrt vertreten. Das gab der ÖSV am Freitag nach dem zweiten Training bekannt. Nicht in das Team haben es damit Stephanie Venier und Ariane Rädler geschafft. Das Rennen findet am Samstag statt. „Ich habe es selbst in der Hand gehabt und es versaut“, ärgerte sich Venier.