3 Software-Programme für professionelle Videos

Ob die Pandemie einen eingeholt hat oder man gerade in Quarantäne ist und die Zeit totschlagen muss - Videos sind in den sozialen Netzwerken hoch angesagt. Programme zur Videobearbeitung werden immer wichtiger und es gibt einiges an Auswahl. Um als YouTuber durchstarten zu können, helfen die nachfolgenden Programme, um stolperfrei zu beginnen.