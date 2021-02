Books4Life: Wie gebrauchte Literatur Hilfe schenkt

In der Schlösselgasse im 8. Wiener Gemeindebezirk befindet sich Books4Life, der soziale Buchladen. 90% der erzielten Erlöse werden gespendet - an Amnesty International, die Caritas-„Gruft“, den Verein Wiener Frauenhäuser und das Projekt Footprint, das Betroffene von Frauenhandel hilft. 10% der Einnahmen gehen in die Verwaltung. „Unser Verein ermöglicht außerdem Menschen mit geringen finanziellen Mitteln einen günstigen Zugang zu Literatur. Und wir schonen durch den Verkauf der Second-Hand-Literatur auch die Umwelt“, erklärt Nina Okoeko. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins, der aus 35 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht.