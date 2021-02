Fall von Vogelgrippe in Österreich bestätigt

In Österreich ist jetzt der erste Fall von Vogelgrippe bestätigt worden. Ein Referenzlabor der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) fand den Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N8 am Donnerstag bei einem in Klosterneuburg in Niederösterreich entdeckten toten Schwan. Es handelt sich um den ersten Nachweis der hoch pathogenen Aviären Influenza in Österreich seit dem Jahr 2017.