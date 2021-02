Leonie Scheikl: „Es ist nicht zu glauben“

Angefangen hat die 17-jährige Schülerin im Alter von neun Jahren in der Verteidigung, mittlerweile zieht sie die Fäden in der zweiten Bundesliga im offensiven Mittelfeld. „In der Leistungsklasse habe ich mir damals gedacht, dass es mit mir als Fußballerin was werden kann. Ich wollte eigentlich immer nur Fußball spielen“, grinst die Leibnitzerin, die in ihrer Freizeit auch gerne auf dem Motorrad in der Weingegend unterwegs ist. Ihr nächstes Ziel ist die erste Bundesliga, „im Ausland zu spielen wäre natürlich mein großer Traum“.