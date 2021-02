Jugendkandidat fordert bessere Drogenprävention

„Für mich ist jeder Drogentote in Klagenfurt einer zu viel. Das mit der Sucht verbundene Leid, dass Betroffene, deren Angehörige und der Freundeskreis miterleben müssen ist kaum auszuhalten“, so Suklitsch. Gemeinsam mit Bürgermeisterkandidat Christian Scheider und Michael Gussnig vom Fitnesscenter Atlantis will sich Suklitsch für eine direkte Drogenprävention bei Jugendlichen stark machen.