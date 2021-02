Über tausend Impfungen in Zentren am Wochenende

Erstmals werden die Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) ihrem vollen Namen gerecht. Am Wochenende sollen in einer konzertierten Aktion dort mehr als tausend Impfungen verabreicht werden, teilte nun Landesrat Leonhard Schneemann mit. Den Piks erhalten niedergelassene Ärzte, Zahnärzte sowie das Ordinationspersonal. Die Woche drauf sind das Personal der Hauskrankenpflege, teilweise des Roten Kreuzes sowie die restlichen Mitarbeiter der Altenheime an der Reihe. Eine weitere Woche später kommen Personen aus Behinderteneinrichtungen sowie weitere Mitarbeiter von Spitälern, Ambulatorien, Reha-Einrichtungen und des Roten Kreuzes dran. Von 18. bis 20. Februar werden zudem 1200 ältere Hochrisikopatienten von Hausärzten geimpft.