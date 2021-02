Prinz Charles und Herzogin Camilla bekamen Impfung

Der Prinz hatte sich während seiner Covid-19-Erkrankung im Frühjahr in Schottland in Quarantäne begeben. Wie erst später bekannt wurde, war auch Prinz William an Corona erkrankt gewesen. Er hielt dies aber geheim, um die Öffentlichkeit während der turbulenten Zeit im Frühjahr nicht mit einer weiteren Hiobsbotschaft zu verunsichern.