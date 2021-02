Wetterchaos! Herren-Super-G für Dienstag abgesagt

Am Dienstag steht für die Super-G-Fahrer eine Hangbesichtigung und ein Hangbefahren statt. „Das ist auch aus Sicherheitsgründen schon notwendig, dass man das macht. Das wird auch morgen sicher durchgeführt werden“, ergänzte Puelacher. Das Gelände sei schön, vor allem der obere Teil technisch interessant. „Unten wird es mittelsteil bis flach. Es hat alle Komponenten, die ein Super-G braucht.“ Für den ÖSV werden am Donnerstag Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, Christian Walder und Max Franz am Start stehen.