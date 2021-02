Fahrlässig! Schuss löste sich bei Grenzeinsatz

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 21 Uhr. Mit einem Kameraden hielt sich ein 19-jähriger Rekrut im Heerescontainer an dem kleinen Grenzübergang in Eberau auf. Es war ruhig. Plötzlich fiel ein Schuss! Das Projektil einer Glock 17 ging durch die Fensterscheibe und zischte über den Polizeicontainer auf der anderen Straßenseite.