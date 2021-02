Kärntner tanzten „Jerusalema“ für Corona-Helden

Volksschule Landskron tanzt mit!

In Kärnten muss man nicht lange nach Teilnehmern suchen: Die Volksschule Landskron darf als Trendsetter gelten, denn bereits Ende Dezember teilten Schüler und Lehrer ihr Tanzvideo auf Youtube. Die Caritas Kärnten punktet in ihrem Video mit einer perfekt einstudierten Choreografie - und inzwischen haben sich nicht nur weitere Schulen, sondern neben wohltätigen Institutionen, medizinischen Einrichtungen und andere Unternehmen etwa die FF Peratschitzen, die Stadtwerke Klagenfurt und das Personal des Klinikums in der Landeshauptstadt der Challenge gestellt.