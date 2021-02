„Der Daumen zeigt immer nach oben“

Es macht mich schon ein wenig stolz, der Jüngste in Vorarlberg und österreichweit der Jüngste bei den Städten zu sein. Es zeigt, dass die junge Generation nicht außer Acht zu lassen ist. Das Alter hat nichts damit zu tun, was jemand kann, ob er mit Leidenschaft bei der Sache ist. Mit 28 Jahren stehe ich in der Blüte meines Lebens und bin voller Energie.