15 Jugendliche bei „Geschäftstreffen“ ertappt

Den Samstagabend hat eine Gruppe Jugendlicher in einer Wiener Wohnung verbracht. Wer jetzt aufgrund des Lockdowns sofort an eine illegale Party denkt, der könnte irren. So hielten die 15 Beteiligten lediglich ein „Geschäftstreffen“ ab. Das wollten sie zumindest der Polizei weismachen, als diese plötzlich vor der Tür stand.