Deutscher Autolenker flüchtete nach Grenzkontrolle

Ein 53-jähriger deutscher Staatsbürger wurde mit seinem Pkw am 5. Februar gegen 15:20 Uhr am Grenzübergang Haibach in Freinberg von Polizisten der PI Schardenberg kontrolliert. Der Mann zeigte den Beamten einen abgelaufenen deutschen Reisepass und gab an, keinen Führerschein mitzuführen.