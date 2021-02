Arbeit im Homeoffice soll als Mischform bleiben

„Corona war ein Turbo für die Digitalisierung, so war in vielen Unternehmen eine Weiterarbeit nur noch im Homeoffice möglich. Das hat auch bisher festgefahrene Haltungen über den Nutzen von Homeoffice in Bewegung gebracht“, sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, nebenbei auch Präsident des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik. Er ließ im Dezember und Jänner vom Linzer IMAS-Institut 400 Unternehmer und 350 Erwerbstätige zum Thema Homeoffice befragen.