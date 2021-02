Zuhören im Ort verboten, im Landtag erlaubt

Wieder tauchen nun kuriose Fälle auf, in denen Bürger von Gemeinderatssitzungen ausgeschlossen werden – obwohl genau das laut Bundesgesetz nicht passieren dürfte – die „Tiroler Krone“ berichtete. Nach Wenns und Zirl sind es diesmal Gries am Brenner und Kitzbühel, die offenbar jede Menge Spielraum in der Auslegung von Gesetzen beziehungsweise demokratischen Grundrechten sehen.