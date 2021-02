Enorm starker Anstieg bei den Nebenwohnsitzen

Nur einzeln oder in der Familie mit Skilehrer

Für die Skischulen bleibt es schwer: „Es ist nur Einzelunterricht mit einem Skilehrer erlaubt - oder Unterricht im Familienverband“, sagt Holzinger. Er geht davon aus, dass sich diese Regeln auch in der nächsten Zeit nicht ändern werden. In der Woche der Wiener und niederösterreichischen Semesterferien gab es starke Tage und welche mit wenigen Gästen: „Das hängt auch vom Wetter ab“, so Holzinger.