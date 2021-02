Karl Spiehs: Ein Filmgigant feiert 90. Geburtstag

Woran erinnern Sie sich rückblickend besonders gern aus Ihren 90 Jahren?

An meine Jugend, die Anfänge beim Film, die Begegnungen mit vielen wunderbaren Menschen, wie dem Tausendsassa Peter Alexander oder der Grande Dame des Films Ilse Kubaschewski, an die zahlreichen Filmdrehs an den entlegensten Orten der Welt, aber auch an die gemütlichen Stunden nach den Drehs mit den Schauspielern und dem Team nach einem oft sehr langen Drehtag.