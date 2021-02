Corona-Ampel: Trend geht wieder Richtung Orange

Dass die Corona-Ampel in ganz Österreich rot leuchtet, ist mittlerweile ein gewohntes Bild. Langsam könnte die Tendenz aber Richtung Orange gehen. Denn immer mehr Bezirke wandern unter die Grenze von 100 Fällen pro 100.000 Einwohner, geht aus den Unterlagen Ampel-Kommission hervor. Das Bundesland mit dem Bestwert, was die reine Fall-Inzidenz angeht, ist aktuell das Burgenland vor Ober- und Niederösterreich. Bezieht man weitere Risikofaktoren ein, liegt Wien mit 65,6 am besten und damit schon recht nahe am Wunschwert der Regierung von 50.