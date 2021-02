Autolenker (84) parkte in falscher Richtung aus

Spektakulärer Unfall am Klosterplatz in Lambach: Ein 84-jähriger Einheimischer verwechselte beim Ausparken das Gas- mit dem Bremspedal. Das Auto fuhr nach vorne statt rückwärts und rammte das dortige Sparkassen- beziehungsweise Richter-Denkmal, das die vergangenen 120 Jahre unbeschadet überstanden hatte. Der Wagen kam auf der davor situierten Stiege in Schräglage zum Stillstand.