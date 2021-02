Abschottung: WK Tirol steht hinter Landeshauptmann

„Tirols Wirtschaft steht hinter den Ansagen des Landeshauptmannes, der einen konstruktiven und sachlich begründbaren Ansatz verfolgt und sich nicht der Hysterie anschließt“, sagt Walser. Aktuell seien nur 75 Ansteckungen mit der südafrikanischen Mutation in Tirol bekannt, fünf Personen würden als positiv gelten. „Die britische Mutation wurde in Tirol gar nur bei 21 Personen festgestellt, von denen derzeit noch ein einziger positiver Fall bekannt ist“, lautet es in der WK-Aussendung.