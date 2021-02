Wildtiere benötigen dringend Futterspenden

Aufgrund des schneereichen Winters brauchen Hirsch, Reh und Co. heuer mehr denn je unser aller Hilfe. Aus diesem Grund haben Jäger und die Gemeinde Kötschach-Mauthen, wie berichtet, ein Spendenkonto für Wild in Not eingerichtet. „Der Heuankauf und die Anlieferung sind auch finanziell eine große Belastung“, heißt es seitens der Gemeinde, die vorerst zehn Tonnen Heu organisiert hat.