Immer mehr Bauern kümmern sich um Wild in Not

Die Tiere kommen dann oft nicht mehr weiter und sterben“, weiß der Landwirt. Täglich kommen jetzt an die 33 Hirsche bis auf 20 Meter an seinen Hof heran und warten jeden Tag auf das wichtige Heu. „Früher hat es so zahlreiche Rotwild-Bestände nicht gegeben“, erzählt der Vater des Vollerwerbsbauern. Die Wildtierfütterungen werden wohl auch noch im Februar andauern. Am Wochenende wird das Wetter wieder unbeständig.