US-Senatoren bilden Front gegen China-Winterspiele

Offener Brief

Zuvor am Mittwoch hatten rund 180 Menschenrechtsgruppen an die Staats- und Regierungschefs in aller Welt appelliert, die Winterspiele in Peking zu boykottieren. Sie sollten sich nicht dazu „benutzen“ lassen, die „schrecklichen Menschenrechtsverletzungen und das scharfe Vorgehen gegen Dissidenten“ in China zu unterstützen, hieß es in einem offenen Brief. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der Weltkongress der Uiguren und das internationale Tibet-Netzwerk.