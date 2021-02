Platzierungsrunde in Superliga ohne BC Vienna

Mit den Swans Gmunden, Kapfenberg Bulls, Klosterneuburg Dukes, Flyers Wels, St. Pölten und Oberwart Gunners stehen sechs der acht Viertelfinalisten in der Basketball-Superliga fest. Nach der letzten Runde des Grunddurchgangs geht es für die Top 6 in der Platzierungsrunde, in der die Setzung ermittelt wird, weiter. BC Vienna, UBSC Graz, Traiskirchen Lions und die Vienna Timberwolves spielen in der Qualifikationsrunde um die noch zwei zu vergeben Tickets.