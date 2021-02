Tauwetter verursachte eine riesige Felsen-Lawine

Höchstwahrscheinlich der Frost-Tauwechsel, ein klassisches Phänomen im Kalkgebirge. Das wird auch in nächster zeit noch Thema sein. Derzeit regnet es, in der Nacht friert alles ein. Also, das muss man in Zukunft beobachten. Wir werden die Seestraße sicher länger zulassen müssen.