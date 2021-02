Fassbinder: Altes Handwerk ist wieder gefragt

Der Rosentaler ist bereits von Kind an in der Bindermeister-Werkstätte seines Vaters ein- uns aus gegangen: „Mein Vater hat mich natürlich auch alle Tricks gelehrt.“ Gearbeitet wird mit Eschen, Lärchen- und Fichtenholz. Ein kleines Schaffel kostet etwa 50 Euro: „Die Zeit der Herstellung könnten wir gar nicht berechnen, das wäre nicht bezahlbar.“ An einem Schaffel wird nämlich bis zu zwei Tage gearbeitet: „Das Holz wird auf der Hobelbank zugerichtet.“ Auch das Raffmesser wird eingesetzt. Danach werden, natürlich händisch, die Reifen befestigt: „Das dauert auch seine Zeit.“