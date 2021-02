ATP-Cup ab 2.20 Uhr LIVE: Thiem gegen Berretini

Zum zweiten Mal, allerdings unter anderen Voraussetzungen, wird in Australien um den ATP-Cup gespielt. Vom 2. bis 6. Februar messen sich diesmal zwölf statt 24 Nationen im 2020 neu geschaffenen ATP-Mannschaftsbewerb als Pendant zum Davis Cup um den Titel. Auch Österreich ist dank Thiem erneut vertreten. Gemeinsam mit Dennis Novak sowie dem Doppel Philipp Oswald/Tristan-Samuel Weissborn will das ÖTV-Team in Gruppe C gegen Italien und Frankreich reüssieren. Novak eröffnet am Dienstag, 0 Uhr in der John Cain Arena (vormals Melbourne Arena) gegen Fabio Fognini, danach trifft Thiem auf Berrettini. Wie immer werden die Partien mit einem Doppel abgeschlossen.