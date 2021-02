ATP-Cup LIVE: Wer siegt im entscheidenden Doppel?

Ein deutlicher Sieg und eine deutliche Niederlage gab es in den beiden Einzelpartien beim ATP-Cup in Melbourne (Aus) gegen Italien. Daher muss nun das Doppel entscheiden, wer dieses Ländermatch gewinnt. Für Österreich tritt Dominic Thiem und Dennis Novak gegen Berrettini/Fognini an. Aktueller Spielstand 1:6 3:2 aus Sicht der Österreicher.