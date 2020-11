Schließfächer-Coup: 100.000 Euro für Hinweise

In der Zeit von 18 bis 20 Uhr hatten die Täter am 13. November zunächst in der Raiffeisenlandesbank Wien-Niederösterreich im Bezirk Döbling zugeschlagen. Etwa zeitgleich schlugen weitere Unbekannte zwischen 18.40 Uhr und 23.30 Uhr bei der Bank Austria in Klosterneuburg zu. In der Zeit von 20.07 Uhr bis 23.14 Uhr kam es am selben Abend auch bei der Raiffeisen Regionalbank in Mödling zum Coup, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.